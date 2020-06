O presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, afirmou, nesta sexta-feira, que apenas um terço dos casos de Covid-19 detetados no concelho estão ativos e que dificilmente será possível manter em casa trabalhadores

Loures é um dos concelhos da região de Lisboa e Vale do Tejo que mais preocupa as autoridades de saúde, com um total de 1.383 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, 31 dos quais nas últimas 24 horas.

Neste momento, as freguesias mais afetadas são as uniões de freguesia de Camarate, Unhos e Apelação e a de Sacavém e Prior Velho.

Do total temos apenas 33% de casos ativos", indicou, em conferência de imprensa, garantindo que “todos os focos estão identificados”, assim como “as medidas necessárias para os controlar”.

No entanto, de acordo com Bernardino Soares, ninguém ficará em casa se a sua subsistência depender do trabalho.

A nossa perceção, confirmada no terreno, é que se se uma pessoa tem de ir trabalhar para não perder o emprego, porque está precário ou porque é a forma de subsistir e ter alimentação em casa para a sua família e para os seus filhos, não há confinamento que o segure em casa", avisou.

Desde o início da semana foram realizados mais de 500 testes aos contactos próximos de pessoas infetadas, mesmo a quem não apresente sintomas.

O autarca sublinhou, porém, que as condições sociais afetam a contenção da doença.

Confirma-se cada vez mais que não estamos todos no mesmo barco e que as condições sociais são um fator agravante da Covid-19, como se vem a verificar no nosso concelho", disse.