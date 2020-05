O número de mortos por Covid-19 em Portugal subiu para 928, anunciaram as autoridades de saúde no balanço diário, nesta segunda-feira.

São mais 25 óbitos nas últimas 24 horas (um aumento de 2,8%), segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde.

O número de infetados também subiu, mais 163 que no boletim anterior (subida de 0,7%), superando agora a barreira dos 24.000 casos positivos (24.027).

A baixar continua o número de doentes hospitalizados. São agora 995 (menos dez), permanecendo 176 (menos seis) nos cuidados intensivos.

Destaque, também, para mais 28 doentes recuperados, elevando o total para 1.357.

Das mortes registadas, 628 são referentes a doentes com mais de 80 anos, 184 tinham entre os 70 e os 79 anos, 80 entre os 60 e 69 anos, 26 entre 50 e 59, e dez entre os 40 e os 49.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (536), seguida da região Centro (191), de Lisboa e Vale do Tejo (179), do Algarve (12), dos Açores (9) e do Alentejo que regista um óbito. Os Açores registam 9 mortes e a Madeira nenhuma.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção (1.413), seguido de Vila Nova de Gaia (1.263), Porto (1.211), Braga (1.019), Matosinhos (1.017), Gondomar (966), Maia (826), Valongo (700), Ovar (564), Sintra (562), Guimarães (507) e Coimbra (401).

Desde 1 de janeiro, registaram-se 237.571 casos suspeitos, dos quais 5.091 aguardam resultado dos testes. Em 208.453 testes o resultado foi negativo.

A DGS regista, ainda, 30.703 contactos em vigilância pelas autoridades de Saúde.

Do total de infetados, 14.222 são mulheres e 9.805 homens.

