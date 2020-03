O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu para 14, informou a Direção-Geral da Saúde (DGS), neste domingo.

Morreram mais duas pessoas nas últimas horas, uma no Norte (cinco no total) e outra em Lisboa (quatro). Há, ainda, quatro óbitos na zona Centro e um no Algarve.

Os infetados também aumentaram, são agora 1.600, mais 320 que no anterior balanço.

O Norte continua a ser a região mais afetada com 825 casos, seguindo-se Lisboa com 534, o Centro com 180, o Algarve com 35, o Alentejo com cinco, quatro nos Açores e sete na Madeira, além de dez cidadãos estrangeiros.

Apesar de a DGS confirmar apenas quatro casos positivos nos Açores, a Autoridade de Saúde Regional informa que há sete infetados na Região - cinco em São Jorge, um na Terceira e outro em São Miguel.

Os doentes recuperados continuam a ser apenas cinco.

Apesar do elevado número de casos positivos, estão internados 169 dos infetados, mais 13 que no dia anterior. Há, também, mais seis doentes nos Cuidados Intensivos.

Pelo menos 1.152 pessoas aguardam resultados laboratoriais e mais de 12.000 estão sob vigilância das autoridades de saúde.

A faixa etária dos 40-49 anos continua a ser aquela com mais casos de Covid-19, ou seja, 314. No total, há mais doentes do sexo feminino infetadas - 821, enquanto os doentes do sexo masculino são 779. Há 23 crianças com menos de dez anos infetadas e 57 idosos com mais de 80 anos.

Há um novo caso de infeção com origem na Dinamarca.