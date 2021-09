Portugal regista, nesta quarta-feira, mais seis mortos e 755 casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os óbitos foram registados no Algarve (2), Alentejo (2), região de Lisboa e Norte.

Nas últimas 24 horas, os internamentos desceram para 386 (menos 13 doentes), 68 dos quais em cuidados intensivos (menos seis).

A taxa de incidência baixou para 105,6 casos de infeção por 100.000 habitantes a nível nacional, enquanto o Rt, índice de transmissibilidade da doença, subiu ligeiramente para 0,87. No entanto, se na véspera a situação epidemiológica estava na linha do verde da matriz de risco, hoje está já abaixo dessa linha, no verde.

O país tem, neste momento, 30.495 casos ativos (- 52) e 27.441 casos suspeitos, havendo mais 50 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde do que na terça-feira.

Mais 801 doentes recuperaram, elevando o total para 1.020.067 milhões de recuperados.

Desde o início da pandemia, já morreram 17.968 doentes dos 1.068.530 infetados.

Boletim da DGS - 29 de sete... by TVI24