Entre as várias imagens, frases e discursos que poderiam ficar na nossa memória como símbolo das celebrações do 25 de Abril em 2020, talvez esta seja uma das mais fortes. Um homem sozinho a subir a Avenida da Liberdade, em Lisboa, com uma bandeira de Portugal enorme às costas.

Todos os anos o 25 de Abril é assinalado com desfiles, manifestações, cartazes, música e discursos naquela que é uma das principais avenidas da capital. No entanto, pela primeira vez em 46 anos de democracia, não se viu vivalma. Apenas este homem e a Polícia de Segurança Pública.

São imagens como esta que marcam os tempos de combate à pandemia de Covid-19, que obrigou os portugueses a celebrar o dia da liberdade à janela, ao som de "Grândola Vila Morena", de Zeca Afonso.

(Fotografia de José Sena Goulão, Agência Lusa)