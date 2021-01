A ministra da Saúde anunciou, esta segunda-feira, que as primeiras 8.400 doses da vacina da Moderna chegam a Portugal até ao fim desta semana.

A previsão é que esta "nova" vacina se destine aos profissionais de saúde prioritários do setor privado que têm colaboração com o SNS, no tratamento e nas respostas a doentes covid-19.

Marta Temido confirmou ainda a receção de 79.950 doses da vacina da Pfizer, na manhã desta segunda-feira, que já estão a ser distribuídas pelos vários pontos de vacinação do país.

Estas doses, que vão permitir a vacinação de 95.940 pessoas, estão destinadas maioritariamente a estruturas residenciais para idosos, mas ainda a alguns profissionais do SNS, assim como a profissionais do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge e profissionais de saúde da GNR.

Após uma reunião presidida pelo primeiro ministro, a ministra anunciou que, das 159.900 vacinas Pfizer que foram recebidas em Portugal entre 26 de dezembro e 4 de janeiro, 140.400 doses destinam-se ao continente e 19.500 às regiões autónomas.

Até sexta-feira, ao final do dia, tinham sido vacinadas 74.099 pessoas entre profissionais de saúde e profissionais e residentes em estruturas residenciais para idosos e unidades da rede nacional de cuidados continuados integrados.