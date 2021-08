A task-force da vacinação contra a covid-19 espera que a meta de 85% de vacinados em Portugal seja atingida na próxima semana, dando por concluído o processo em termos de primeiras doses, anunciou esta quarta-feira Gouveia e Melo.

“Estamos com 81,6% de vacinação. No fim desta semana chegaremos aos 83 ou 84 e na próxima atingiremos os 85 ou 86%.”

Segundo o coordenador da task-force, isto significa que "o processo chegará ao fim em termos de primeiras doses". "E foram os portugueses que conseguiram isso", acrescentou.

Gouveia e Melo mantém a "estimativa" de 100 mil pessoas que poderão ser abrangidas pela terceira dose, caso a DGS assim o decida, atirando essa vacinação para os centros de saúde.

"Não é necessário uma task-force para vacinar 100 mil pessoas, o sistema de saúde tem capacidade para isso."

Questionado sobre a vacinação que ocorreu no Centro de Vacinaçãono Queimódromo do Porto, entre os dias 9 e 10 de agosto, que foi considerada válida depois de uma falha na cadeia de frio, o vice-almirante confessou-se "tranquilo" com essa informação.

No entanto, sublinhou que "a investigação ainda continua" e que precisa de um relatório que "diga claramente" o que falhou para tomar a decisão se volta ou não a haver vacinação no Queimódromo.