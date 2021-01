A Agência Europeia do Medicamento (EMA) deu, esta quarta-feira, luz verde à vacina da Moderna. A EMA anunciou que recomenda a vacina para administração a maiores de 18 anos, para prevenir a infeção por SARS-COV-2.

📢 EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for COVID-19 Vaccine Moderna to prevent #COVID19 in people from 18 years of age: https://t.co/l9KMZlx7wa pic.twitter.com/BdvXanjOHN

Agora, falta apenas a formalidade da aprovação por parte da Comissão Europeia, para que os Estados Membros comecem a aplicar esta segunda vacina contra a covid-19. Mas é mesmo apenas uma formalidade, já que até Ursula von der Leyen se regozijou com a decisão da EMA.

Good news for our efforts to bring more #COVID19 vaccines to Europeans!

@EMA_News assessed that the @moderna_tx vaccine is safe & effective.



Now we are working at full speed to approve it & make it available in the EU.