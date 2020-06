A Câmara de Águeda decidiu não colocar este ano a instalação artística dos guarda-chuvas coloridos nas ruas da baixa da cidade, que todos os anos atrai milhares de visitantes, devido à pandemia de Covid-19, informou esta quarta-feira a autarquia.

O projeto "Umbrella Sky", que cobre com milhares de guarda-chuva coloridos as ruas da cidade de Águeda, no distrito de Aveiro, faz parte do festival AgitÁgueda, que devia decorrer de 4 a 26 de julho, mas foi reagendado para 3 a 25 de julho de 2021.

Apesar da expetativa quanto à sua realização nos moldes habituais, a decisão de rever o formato do evento foi sustentada pela determinação governamental de não ser autorizada a realização de festivais até final de setembro deste ano, bem como de eventos que promovam aglomerados de pessoas", refere uma nota camarária.

Neste enquadramento, a Câmara de Águeda decidiu, também, não colocar a instalação artística dos guarda-chuvas coloridos nas ruas da baixa da cidade.

Sabemos que esta decisão não agrada a todos os que estão habituados a esta imagem de marca em que se tornaram as ruas dos chapéus, mas está em causa o bem comum”, referiu o vice-presidente da Câmara de Águeda, Edson Santos, sublinhando que garantir a segurança e saúde pública "seria muito complexo, atendendo aos milhares de pessoas que diariamente visitariam estas ruas".

Para relembrar as edições anteriores, a autarquia decidiu criar uma aplicação para smartphones “APP AgitÁgueda 360º”, que permite visualizar a imagem icónica de Águeda, percorrendo as ruas da baixa da cidade que este ano não vão ter os chapéus.

De acordo com a autarquia, a captura de imagem das ruas da cidade conta com diferentes pontos de visualização e a possibilidade de ver as imagens em modo diurno e noturno, desde a instalação de 2017 até à mais recente, em 2019.

Com a APP, que surge numa altura em que não é possível visualizar os guarda-chuvas ao vivo, esta instalação artística poderá ser apreciada de uma forma inovadora, divertida e intuitiva e à distância de um simples clique”, termina a mesma nota.

Esta aplicação será disponibilizada para os sistemas operativos Android e iOS.