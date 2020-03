O presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) alertou esta sexta-feira que a instituição precisa urgentemente de luvas e máscaras para poder garantir a assistência aos seus utentes, sublinhando que o material em stock está a acabar.

Em comunicado, o presidente da APDP, José Manuel Boavida, diz que a associação não está a conseguir adquirir máscaras e luvas e o stock que possui está a acabar.

Apesar de termos reduzido significativamente o número de visitas presenciais, é necessário apoiar todos os dias pessoas que nos chegam com situações de urgência. Não conseguimos adquirir máscaras e luvas. O nosso stock está a acabar! Para que estas pessoas não tenham de ir para serviços de urgência, precisamos de ajuda!”, apelou José Manuel Boavida.

A APDP diz ter disponibilidade para fazer recolha do material em qualquer local do país ou pode receber na sua sede na Rua Rodrigo da Fonseca, em Lisboa com hora marcada.

A associação indica ainda que quem quiser doar este tipo de material pode contactar a associação através do email gabinete.cidadao@apdp.pt .