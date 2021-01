O Serviço Nacional de Saúde alertou, no Twitter, que está a circular uma mensagem fraudulenta que se identifica como proveniente do SNS, relacionada com a vacina contra a covid-19.

Se receber esta mensagem, ignore:

Boa tarde, Exmo.(a).Senhor(a) xxxxx , Vimos, pela presente, informar que o Serviço Nacional de Saúde selecionou-lhe para o plano de Vacinação contra a Covid-19 - Primeira Fase - Seguem em anexo todos os dados e informações necessárias seguindo o calendário de distribuição das vacinas. Seu número de adesão: xxxx. A Vacina não dispensa medidas de proteção da Covid-19."