Desde 2012, a Câmara de Lisboa informou os serviços diplomáticos de Moscovo 27 vezes sobre manifestações organizadas por promotores, revela a auditoria interna solicitada por Medina após o caso da partilha de dados de manifestantes russos.

Comparativamente, as autoridades de Israel e de Angola foram notificadas nove vezes cada uma. A China foi avisada de duas ocorrências, como a Arábia Saudita. E o Irão foi notificado uma vez, na sequência de um protesto pela Liberdade da Defensora de Direitos Humanos Nasrin Sotoudeh.

No caso dos dados partilhados com as autoridades da Rússia, o documento revela que foram notificados manifestantes pela primeira vez em 2012, relativamente a uma manifestação contra a violência dos direitos humanos cometidos pelo regime do Yanukovich.

A prática intensificou-se em nos anos de 2019 e 2020, onde foram partilhados dados em oito ocasiões. Uma delas foi sobre o "início da ocupação ilegal da Crimeia pela Rússia", em 2014.

No período entre 2012 e 2021 foram realizadas 7.045 manifestações na capital, sendo que em 2019 foi o ano em que mais eventos foram registados (com 895).

Nas 47 páginas, é possível perceber que, das mais de sete mil manifestações, apenas 180 foram comunicadas a embaixadas - 122 protestos foram organizados antes da entrada em vigor do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e 58 após.

Debruçando-se apenas sobre o período após entrar em vigor o RGPD, a auditoria identificou 52 casos de envios de dados pessoais. No entanto, o documento não explica em quantas das 122 manifestações até 2018 existiu envio de dados dos promotores para as respetivas embaixadas.

Este é um dado central que Medina remeteu para uma outra auditoria, mais alargada, e que ainda não existe previsão de conclusão.

No entanto, o envio indevido de dados não contempla apenas o mandato de Medina. O relatório da auditoria interna menciona a identificação, em alguma documentação em suporte papel respeitante a anos de 2012 e seguintes, “que contêm variados dados pessoais de promotores de manifestação”.

Sobre isto, o relatório diz ser importante assegurar o cumprimento das leis em matéria de arquivo e eliminação de dados pessoais e respetivos suportes “uma vez já decorrido o prazo legal para a sua manutenção”.