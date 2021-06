O autoagendamento para a vacinação contra a covid-19 será aberta aos maiores de 35 anos a partir de segunda-feira, avançou fonte da task-force à TVI.

A abertura segue em linha com o anúncio do secretário de Estado adjunto e da Saúde, no final de maio, de que a faixa etária dos 30 anos iria começar a poder agendar a toma da vacina a partir do dia 20 de junho.

O anúncio feito pela task-force corresponde à estratégia de começar a vacinar faixas etárias por semana, priorizando as idades mais avançadas e permitindo um avanço entre a administração de vacinas por idades.

Portugal Continental ultrapassou esta sexta-feira as 7 milhões de vacinas administradas, registando mais 108 mil inoculações nas últimas 24 horas.

O portal destinado ao autoagendamento entrou em funcionamento em 23 de abril, contemplando agora as pessoas acima dos 40 anos, depois de ter sido aberto para maiores de 45,50,55, 60 e 65 anos.