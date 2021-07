A task-force que coordena a vacinação em Portugal admite que estão a registar-se alguns atrasos no contacto com os utentes que recorrem ao autoagendamento.

De acordo com fonte do órgão, há alguns "casos pontuais" em que o prazo de 72 horas previsto para a marcação da data e do local para a toma da vacina não está a ser cumprido.

No entanto, a mesma fonte argumenta que esta não é a regra e que o processo de autoagendamento decorre com naturalidade na maior parte dos casos.

A resposta da task-force chega num momento em que várias pessoas com idades superiores aos 30 anos denunciam o tempo de espera, ou a não chegada do SMS que confirma o início do processo vacinal.

Pedido de agendamento de vacina para dia 06/07 assim que abriu para mais de 33. SMS de resposta recebida agora com agendamento para dia 21/07.... Mais alguém? (não fui eu) — vademetroananas 🏳️‍🌈🐹🍍 (@vademetroananas) July 1, 2021

Agendei (na segunda-feira) para dia 5, recebi mensagem (há pouco) para ir dia 22. Conheço uma pessoa que agendou hoje (quando disponível para >30) para dia 9 e recebeu mensagem há pouco para ir no dia 9!!! — Vítor Dinis (@VDinis) July 1, 2021

Há ainda quem reitere que a data para a toma da vacina é apenas marcada para três semanas após a marcação do autoagendamento. A mesma fonte remeteu um comentário sobre esta queixa para outra altura.

Os maiores de 30 anos já podem agendar a vacinação contra a covid-19. A marcação da vacina de pessoas desta faixa etária ficou disponível esta quinta-feira e pode ser feita na plataforma de autoagendamento da DGS.