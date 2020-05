Uma criança de nove anos está desaparecida na freguesia da Atouguia da Baleia, concelho de Peniche (Leiria), desde a noite de quarta para quinta-feira. Foi o pai quem deu pela falta da filha, às 08:00 de quinta-feira e alertou a GNR.

A menina é filha de pais separados, que partilhavam a guarda. Neste momento, estava em casa do pai.

De acordo com o que a TVI conseguiu apurar, a criança já tinha desaparecido antes. Nessa altura, foi encontrada por populares, a chorar e a dizer que tinha saudades da mãe.

Os vizinhos do pai dizem que, apesar de separados, o casal dava-se bem.

A menina, de nome Valentina, vestia um casaco azul e calçava uns chinelos quando desapareceu.

De acordo com a Guarda Nacional Republicana, as buscas estão em curso com o “auxílio de animais” e no local estão também elementos da Polícia Judiciária.

Esta manhã, as buscas já foram realizadas ontem durante o dia, mas sem sucesso e foram retomadas esta sexta-feira de manhã, com um perímetro alargado.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria disse que o alerta foi dado às 20:30 de quinta-feira e os Bombeiros Voluntários de Peniche estão a apoiar as buscas.

Às 07:40, estavam no local 20 operacionais, com o apoio de 10 veículos. Entre as autoridades, estão equipas cinotécnicas da GNR e elementos da Polícia Judiciária. Estão também a ser utilizados drones, nas buscas.