O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, afirmou esta segunda-feira que a medida que obriga à apresentação de um teste negativo para ir almoçar ou jantar a um restaurante “não faz sentido nenhum” e que as autoridades deveriam procurar uma abordagem diferente, com os restaurantes a terem um espaço dedicado aos clientes vacinados e outro para os clientes não vacinados.

Secalhar, nos restaurantes, os autotestes vão ter de acabar. Não faz sentido nenhum. Autotestes nos restaurantes para as pessoas irem almoçar e jantar não faz sentido nenhum” , criticou o bastonário, em declarações à TVI24.

Sobre qual a alternativa a apresentar ao modelo atual, Miguel Guimarães propôs um sistema em que os restaurantes tenham um espaço dedicado para os clientes que estão vacinados e outro para os que não estão.

Devíamos ter uma perspetiva diferente, mais focada no esquema vacinal completo, dentro do certificado digital covid-19, e os restaurantes organizarem-se com mesas para quem tem o certificado e para quem não tem o certificado”, propôs.