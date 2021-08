A modalidade "Casa Aberta" para a vacinação contra a covid-19 está disponível para maiores de 12 anos. Os utentes podem ser vacinados em qualquer centro de vacinação, com uma senha digital, e a vacina disponível para esta modalidade é a da Janssen.

Os maiores de 12 anos podem então ser vacinados sem agendamento prévio.

Caso se dirijam ao centro de vacinação do local onde estão inscritos no Centro de Saúde, normalmente correspondendo ao da sua área/zona de residência, serão inoculados com a vacina disponível nesse centro, cumprindo sempre com critérios definidos nas normas e orientações da DGS. Os horários estão disponíveis AQUI.

Para usufruir do sistema de senha digital da modalidade “Casa Aberta” é necessário que tire uma senha AQUI.

Se tem mais de 12 anos e ainda não foi vacinado, pode tomar a primeira dose da vacina, sem agendamento, no centro de vacinação correspondente ao seu centro de saúde.

👉 Consulte aqui os horários: https://t.co/w0YjGzLxIZ#Saúde #SNS #VacinaçãoCOVID19 #COVID19PT @DGSaude pic.twitter.com/ObPIHfxh3B — SNS_Portugal (@SNS_Portugal) August 23, 2021

A task-force recorda que, de acordo com as recomendações da DGS, a vacina da Janssen deve ser utilizada: