A Câmara Municipal de Cascais vai ajudar os residentes em lares a passar o Natal em família. A autarquia paga os testes e financia também o período de isolamento profilático num hotel, como forma de conter a pandemia de covid-19.

Passada a quadra natalícia, o idoso e um acompanhante à escolha fazem um teste à covid-19 antes de ir para um hotel, onde vão ficar durante 14 dias. No final deste período, são rastreados mais duas vezes e só depois o idoso poderá voltar ao lar. O regresso é feito em viaturas preparadas para o efeito, que garantem o cumprimento das medidas de higienização e distanciamento social.

Todos os custos são suportados pela autarquia, que estima um investimento de 300 a 400 mil euros com a medida, apelidada de “Operação Natal em família”. As inscrições estão abertas até à próxima sexta-feira.

Esta é uma forma de permitir que as famílias passem o Natal juntas e evitar que haja contágios. Podem, assim, acarinhar as pessoas mais velhas, um dos grupos etários que mais tem sofrido com a pandemia. A solidão pode ser mais grave e provocar muitos danos. E, por outro lado, estamos a ajudar a hotelaria do concelho, que tem tido quebras significativas devido à covid-19", explica Carlos Carreiras, presidente da câmara de Cascais. Durante a pandemia, entre as 34 unidades hoteleiras do município, apenas oito não encerraram e a taxa de ocupação nunca ultrapassou os 35%, mesmo durante o período de verão.