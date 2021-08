O centro de vacinação da Azambuja foi vandalizado na noite passada, segundo informa a Câmara local.

"As imagens falam por si, mostrando o resultado de uma ação deliberada de pura e simples destruição das estruturas colocadas no exterior do centro de vacinação e, ainda, a pintura do chão e escadas com tinta vermelha", relata a autarquia.

A Câmara da Azambuja "lamenta e manifesta o seu total repúdio" contra estes "atos de vandalismo" no Pavilhão Municipal de Azambuja.

A autarquia "está já a desenvolver as diligências, no sentido de apresentar uma denúncia formal junto das autoridades competentes".