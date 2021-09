O Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) instalou um novo laboratório de análises que permite “aumentar a capacidade de realização” e “diminuir o seu custo”, ultrapassando diariamente as 12.000 análises, foi esta terça-feira revelado.

Em comunicado, o CHUP revela que o novo laboratório centralizado (Corelab), instalado no Hospital Santo António, ultrapassa diariamente as 12.000 análises, “podendo a partir de agora aumentar a produção sempre que necessário”.

Com uma atividade centrada nas áreas de química, imunoquímica e hematologia, o novo laboratório resulta de um “esforço” de implementação no decorrer da pandemia da covid-19, uma vez que o laboratório teve “uma sobrecarga de funcionamento durante essa face, conseguindo manter ainda assim a capacidade de resposta”.

A nova estrutura, que recorre a tecnologias de última geração, permite que o laboratório aumente a “capacidade em função do número de amostras e testes realizados”, bem como melhorar a “gestão do percurso da amostra”, priorizando as mais urgentes e mantendo a resposta.

Por outro lado, o trabalho dos profissionais de saúde é otimizado, reduzindo as suas tarefas manuais”, acrescenta o hospital.

Citada no comunicado, a diretora do Departamento de Patologia e coordenadora do laboratório. Graça Henriques, afirma que esta nova estrutura está dotada de “uma solução altamente automatizada do processo laboratorial que permite responder com rapidez e eficácia às necessidades dos utentes” do Hospital Santo António.

Já quanto aos profissionais de saúde, a clínica salienta que o mesmo “permitiu melhorar a sua qualidade de vida em ambiente de trabalho, com a supressão do ruído, boa climatização, iluminação e conforto”.

O Centro Hospitalar Universitário do Porto foi, em 2008, a unidade do país com o primeiro Corelab.