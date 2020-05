Os centros comerciais e Lojas do Cidadão na região de Lisboa vão reabrir apenas a 5 de junho, decidiu o conselho de ministros, perante o aumento de novos casos de Covid-19 naquela área geográfica.

De acordo com as medidas definidas esta sexta-feira em Conselho de Ministros, também as lojas com mais de 400m2 vão permanecer encerradas, assim como as feiras que continuam suspensas.

Na apresentação da terceira fase do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, disse que a avaliação do desconfinamento é positiva para a generalidade do país, mas “motivo de preocupação” na evolução na Área Metropolitana de Lisboa.

“A avaliação que fazemos é positiva para a generalidade do pais, havendo motivo de preocupação no que diz respeito à evolução na área metropolitana de Lisboa”, assumiu.

Perante os surtos na zona de Lisboa, os Conselho de Ministros definiu ainda um reforço da vigilância epidemiológica nas obras de construção civil e no trabalho temporário; a criação de planos de realojamento de emergência e os ajuntamentos estão limitados a 10 pessoas.

Quanto aos veículos privados de transporte de passageiros, a lotação máxima é de 2/3 dos passageiros sendo obrigatório o uso de máscara.

"Quinta-feira serão reavaliadas as medidas para a Grande Lisboa", acrescentou Costa em conferência de imprensa.

Fase 3 do Plano de Desconfinamento by TVI24 on Scribd