Cerca de uma centena de manifestantes protestaram esta sexta-feira junto ao Rossio, na baixa de Lisboa, no Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, contra o racismo, xenofobia e a discriminação, uma “verdadeira pandemia” a que "é preciso por fim".

Há alguns anos atrás este era um dia que as pessoas assinalavam a nível internacional”, disse à agência Lusa Danilo Moreira, um dos membros da organização do protesto, “Mundo contra o Racismo”, advertindo que com o crescimento da extrema-direita a nível internacional “tornam-se mais descarados” os atos discriminatórios, racistas, homofóbicos e xenófobos.