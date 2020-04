Graça Freitas decidiu falar sobre um tema que não está diretamente relacionado com a Covid-19: o programa de vacinação nacional. A diretora-geral da Saúde relembrou e pediu que as pessoas adiem as vacinas, uma vez que estas permitem "eliminar e controlar doenças graves no país".

Não adie, de forma alguma, a vacinação. Caso contrário, podemos ter outros surtos", alertou na conferência de imprensa diária sobre o balanço da pandemia de Covid-19 em Portugal.

Fez uma chamada de atenção especial às grávidas: "Devem vacinar-se contra a tosse convulsa. A vacinação não deve ser adiada além das 28 a 38 semanas de gestação".

Numa fase em que temos Covid-19, e para evitar aglomerações, é preferível marcar a vacinação. Mas, se não for possível, não adie, vá presencialmente à unidade de saúde porque eles estão a prestar cuidados protegidos e não covid”, afirmou.

A responsável pediu às pessoas que “não adiem a vacinação”, nomeadamente nas crianças até aos 12 meses, que com as vacinas do plano nacional podem ficar protegidas de doenças como o sarampo, a rubéola ou formas graves de meningite.

Porque é que a região Norte concentra o maior número de casos infetados e mortos?

Questionada sobre o porquê da região Norte ser a mais afetada do país - a liderar o número de casos infetados e de mortos - Graça Freitas explicou que isso se deveu à grande movimentação de empresários dessa região para a zona da Lombardia, em Ítália, e que isso gerou várias cadeias de transmissão.

Soubemos todos desde o primeiro dia que foi na região Norte que existiu um grande número de casos importados. Foi de facto uma grande coincidência existir uma grande movimentação de pessoas e de empresários da região Norte para a zona da Lombardia na altura em que começou com o surto".

Nesse sentido, a diretora-geral da Saúde disse que os casos se expandem muito mais rapidamente "quando o núcleo inicial de casos é muito grande", independentemente das "medidas de contenção que se tentem tomar".

O que poderá explicar esta situação epidemiológica na região Norte foi de facto a forma como se criaram cadeias de transmissão e, portanto, focos de transmissão comunitários", acrescentou.

Empresas disponíveis para produzir máscaras sociais "já esta semana"

António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, anunciou que mais de 200 empresas já mostraram vontade de avançar com a produção de máscaras comunitárias em Portugal. Máscaras essas que a Direção-geral da Saúde (DGS) recomendou que toda a população usasse em espaços fechados e com elevado número de pessoas.

Lacerda Sales disse ainda que o Infarmed vai publicar, esta terça-feira, as especificações técnicas que vão permitir avançar para essa produção, que poderá ter início "já esta semana".

A Linha SNS 24 continua a ser a preferência dos portugueses, atende cerca de 11 mil pessoas por dia, realçou o secretário de Estado.

O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu para 567 nas últimas 24 horas, anunciou a DGS, nesta segunda-feira. São mais 32 mortos do que no balanço anterior.