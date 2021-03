No último fim de semana, vários portugueses decidiram sair à rua para aproveitar o bom tempo, apesar do confinamento geral que ainda vigora em Portugal.

Quem o diz é a própria GNR, que só no sábado e no domingo registou 1.252 contraordenações relacionadas com o incumprimento das medidas de contenção da pandemia de covid-19.

Este fim de semana foi marcado por umas condições meteorológicas muito favoráveis e isso refletiu-se no número de pessoas na rua”, refere João Gaspar, capitão da divisão de relações públicas da GNR.

Entre os 1.252 autos levantados pela GNR, há 628 por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, 539 por incumprimento da limitação de circulação entre concelhos, 29 por incumprimento das regras de consumo de bebidas alcoólicas, 11 por incumprimento do uso de máscara na via pública e uma pessoa por violação do confinamento obrigatório a que estava sujeita. De acordo com as autoridades, registaram-se praticamente o dobro das contraordenações do fim de semana anterior-

Houve um aumento nos autos de contraordenação que foram levantados. No último fim de semana, foram levantados aproximadamente 700 autos e neste foram levantados 1.252 autos”, explica o capitão da GNR João Gaspar.

João Gaspar, capitão da divisão de relações públicas da GNR, entende que há medida que o tempo passa também aumenta o cansaço dos cidadãos, o que motiva o desrespeito do confinamento geral. No entanto, realça a importância das medidas para controlar os números pandémicos em Portugal.