O número de casos de infeção por Covid-19 em Portugal subiu para 18, confirmou a TVI.

Os três novos doentes, dois homens e uma mulher, estão internados no Hospital de São João, no Porto, onde estão nesta altura 13 pessoas infetadas com o novo coronavírus. Há ainda um homem internado no Hospital de Santo António e outras quatro pessoas internadas em Lisboa.

Já este sábado, soube-se que havia mais duas mulheres com infeção por Covid-19, uma com 20 anos e outra com 60, em estado clínico estável, ambas internadas no Porto.

Aguarda-se agora novo boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde para serem conhecidas mais informações sobre os novos casos.

Recorde-se que, segundo as últimas informações oficiais da DGS, Portugal tinha 181 casos suspeitos e 13 confirmados, com 30 casos suspeitos a aguardarem resultado laboratorial e 354 pessoas sob vigilância das autoridades.

O número de pessoas infetadas em todo o mundo pelo novo coronavírus aumentou para 101.988, dos quais morreram 3.491, segundo um balanço feito pela agência France-Presse (AFP), com dados atualizados às 09:00 de hoje.

Citando fontes oficiais, a AFP diz que, no total, foram registadas 1.146 novas contaminações e 35 mortes desde o último balanço, realizado às 17:00 de sexta-feira.

