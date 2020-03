A ministra da Saúde confirmou esta segunda-feira os dois primeiros casos de coronavírus em Portugal.

Os doentes são ambos do sexo masculino e estão internados no Porto.

Um tem 60 anos, é médico de profissão mas terá sido contagiado com o Covid-19 durante uma viagem de férias a Itália. Apresentou os primeiros sintomas no dia 29 de fevereiro e está agora internado no Hospital de Santo António, no Porto. O seu estado de saúde é estável. Segundo o Jornal de Notícias, é médico no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.

Já o homem de 33 anos está em isolamento no Hospital de São João e terá sido infetado em Espanha, onde esteve em trabalho, mais precisamente em Valência. Este segundo doente aguarda ainda os resultados da contraprova feita no Instituto Ricardo Jorge, mas deu positivo para Covid-19 em todas as análises feitas a nível hospitalar. Teve os primeiros sintomas a 26 de fevereiro.

Segundo as autoridades de saúde, as pessoas que estiveram em contacto com os dois doentes serão agora colocadas sob vigilância, para serem averiguados eventuais casos de contágio.

O Governo decidiu também, na sequência da confirmação dos primeiros casos em Portugal, aplicar medidas de rastreio aos passageiros que cheguem ao nosso país em voos com origem em Itália.