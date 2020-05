O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou, esta quarta-feira, que o primeiro estudo transversal à Covid-19 "está já no terreno" e "visa monitorizar a evolução da imunidade contra o vírus na população portuguesa".

O primeiro estudo transversal do Instituto Nacional de Saúde à Covid-19 está já no terreno e visa monitorizar a evolução da imunidade contra o coronavírus na população portuguesa", frisou o governante, na conferência de imprensa diária sobre a Covid-19 em Portugal.

Lacerda Sales disse que "foram já contactados todos os 17 hospitais da rede nacional de hospitais" e os "105 postos de análises clínicas em todo o território nacional" e que "os materiais para a recolha de sangue e os questionários para a recolha de dados serão entregues nos locais até ao início da próxima semana".

O governante explicou que "todas as análises de sangue e as análises de dados serão analisados" pelo Instituto Nacional de Saúde - Dr. Ricardo Jorge (INSA).

O inquérito serológico nacional é promovido pelo INSA em articulação com a DGS e conta com a parceria da Associação Nacional de Laboratórios Clínicos, dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e das regiões autónomas.

O secretário de Estado começou esta conferência de imprensa destacando o número de testes à Covid-19 já realizados em Portugal: foram feitos mais de 560.000 testes, sendo que nos primeiros dias de maio a média foi de 12.600 testes por dia.

Desde o dia 1 de março foram realizados mais de 560 mil testes. De 1 a 11 de maio, a média foi de mais de 12.600 testes por dia."

"Estamos entre os países que mais testes fazem à Covid-19", vincou Lacerda Sales, referindo um estudo da OCDE que destacou a capacidade de testagem do país.

Estão a ser feitos 250 testes por dia nas prisões

A este propósito, o governante anunciou que "já estão a ser feitos 250 testes por dia nos estabelecimentos prisionais", sendo que está previsto que esta capacidade de testagem nas prisões aumente para 450 testes por dia.

"Continuamos a dar pequenos passos todos os dias para o regresso da normalização social possível", acrescentou.

O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu para 1.175, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). Nas últimas 24 horas registaram-se mais 12 óbitos, abaixo dos 19 contabilizados no dia anterior.

Há, ainda, registo de mais 219 casos positivos, menos que na véspera, elevando o total para 28.132.

O número de doentes recuperados também continua a aumentar, com mais 219 recuperações para 3.182.

Há menos 17 doentes hospitalizados (692) e menos dez internamentos nos cuidados intensivos (103).