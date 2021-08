A Associação Académica do Instituto Politécnico de Portalegre (AAIPP) anunciou, esta terça-feira, que vai realizar a tradicional cerimónia da Queima das Fitas, depois de dois anos de interregno devido à pandemia da covid-19.

Numa nota publicada na página da AAIPP na rede social Facebook, é explicado que o evento vai decorrer nos dias 2 e 3 de outubro, com as “medidas de segurança impostas à data do evento”.

De acordo com a organização, este festejo é destinado aos alunos finalistas dos dois últimos anos letivos (2019/2020 e 2020/2021), podendo ser efetuadas as inscrições para participar no evento até ao dia 31 de agosto.