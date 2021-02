O Governo ainda não apresentou qualquer plano para dar início ao desconfinamento, apesar das insistências quer dos partidos parlamentares quer do Presidente da República.

Ainda assim, a reabertura faseada das escolas tem vindo a ser apontada pelos especialistas como uma das primeiras medidas a ser aliviada.

Henrique Oliveira, matemático do Instituto Superior Técnico, garantiu à TVI24 que essa será uma das piores opções possíveis. O professor universitário realça que a retoma do ensino presencial é "uma medida extremamente arriscada".

Considero extremamente arriscado começar pelas escolas, considero mesmo o pior passo" , alerta o matemático do Instituto Superior Técnico.

Henrique Oliveira lembra que o confinamento das escolas foi o que teve mais efeito e se demonstrou mais eficaz no controlo dos números pandémicos.

O especialista explica que o risco não assenta nos contágios derivados das crianças, mas sim nos movimentos dos encarregados de educação, que proliferam o SARS-CoV-2 entre vários setores da sociedade.

O confinamento nas escolas tem realmente um maior efeito. Não é só por causa das crianças, que transmitem o vírus entre agregados familiares, mas é a questão dos movimentos que os pais fazem. As entradas e saídas nas escolas. Tudo isto, tem que ser muitíssimo bem feito. As escolas têm de trabalhar muito bem a forma como os encarregados de educação levam as crianças”, realça Henrique Oliveira.