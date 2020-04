O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças definiu uma norma que recomenda o uso de máscaras comunitárias por toda a população em espaços fechados e com um número elevado de pessoas. A Direção-geral da Saúde (DGS) adotou esta norma e vai publicá-la ainda esta segunda-feira

Pode ser considerada a sua utilização em espaços interiores, fechados e com um número elevado de pessoas", anunciou Marta Temido na conferência habitual do balanço da pandemia de Covid-19 em Portugal.

A ministra da Saúde referiu que desde 1 de março foram realizados 179 mil testes para Covid-19 em Portugal, sendo 9 de abril o dia recorde do número de testes, cerca de 11.900.

Durante os primeiros dias de abril, realizámos mais testes do que durante todo o mês de março".

O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu, esta segunda-feira, para 535 nas últimas 24 horas. São mais 31 mortos do que no dia de ontem, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).