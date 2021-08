A Direção-Geral da Saúde recomendou esta terça-feira a vacinação contra a covid-19 a todos os jovens dos 12 aos 15 anos.

A atualização sobre a vacinação desta faixa etária, que até esta terça-feira era prioritária apenas para jovens com comorbilidades, foi feita pela diretora-geral Graça Freitas.

De acordo com a diretora-geral, ainda não há data para o início da inoculação desta faixa etária, uma vez que esta é apenas uma recomendação técnica.

O caminho da vacinação universal para estes jovens está aberto. Depois vem a decisão logística", adiantou, acrescentando que "Se (a vacinação) não for exatamente antes do início do ano letivo poderá ser nos dias a seguir. O impacto não será grande no ano letivo e na saúde das crianças"