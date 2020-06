Depois da polémica com as declarações na conferência de imprensa de quinta-feira - sobre a possibilidade das esplanadas funcionarem com música, grelhadores e sardinhas - Graça Freitas aproveitou para fazer um novo esclarecimento.

Realço que não é permitida a realização de celebrações, eventos e festividades que originem à aglomeração de pessoas em número superior a 10, estando previstas medidas de fiscalização efetivas", afirmou.

Para que não reste nenhum equívoco, nós temos estado aqui exatamente para acompanhar as pessoas que estão em Portugal a perceber esta epidemia e a perceber as suas consequências, mas também aquilo que podemos fazer. Assim, para assinalar os Santos Populares, concretamente o Santo António em Lisboa, devem ser reforçadas as seguintes questões: as regras de ocupação, permanência, distanciamento físico e higiene relativas aos estabelecimentos de prestação de serviços, de comércio, retalho e de restauração", acrescentou.

A diretora-geral da Saúde aproveitou ainda para apelar às pessoas que se divirtam e que desfrutem deste "período especial", mas com as devidas precauções para não facilitar a propagação da Covid-19.

Neste período especial, pretende-se que as pessoas desfrutem do gradual processo de desconfinamento, desta nossa nova normalidade, mas que desfrutem em segurança, salvaguardando a sua saúde, bem como a saúde de todos, cumprindo as regras estabelecidas. Divertindo-se, mas não facilitando".

Na mesma linha, a secretária de Estado Adjunta e da Saúde referiu que os portugueses, sobretudo, os que habitam em Lisboa, vão ter de se ajustar "às exigências do tempo de exceção" e que, por isso mesmo, as medidas a nível autárquico devem ser cumpridas.

Agora que entramos no simbólico mês dos Santos Populares, importa aqui neste dia 12 de junho, no período que seria de festividades em muitas partes do país, momentos que sabemos que fazem parte da nossa identidade e da nossa cultura, dizer que mais uma vez teremos de nos ajustar às exigências do tempo de exceção que vivemos".

A situação na região de Lisboa e Vale do Tejo foi esta sexta-feira analisada pelo Gabinete Regional de Intervenção para a Supressão da Covid-19, que discutiu medidas de reforço da eficácia da ação no terreno, segundo a governante, que não adiantou que medidas em concreto foram analisadas.

Infelizmente, a avaliação que fizemos, determinou que não fosse possível e não fosse permitido os tradicionais arraiais nos Santos Populares. Nesse sentido, reiteramos, aliás como a Doutora Graça Freitas o fez ontem, as medidas ao nível autárquico que estão a ser tomadas para que esta decisão seja respeitada, salvaguardando a segurança de todos", reforçou.

Jamila Madeira fez também questão de esclarecer que as opções gastronómicas não estão limitadas "ou seja, podemos sempre comer um belo e cobiçado prato de sardinhas".

Casamentos, batizados e a peregrinação a Fátima

Questionada sobre as regras para a celebração de casamentos, batizados e eventos semelhantes, Graça Freitas lembrou que existe uma norma que refere que não se podem realizar ajuntamentos com mais de 20 pessoas, sendo que na região de Lisboa e Vale do Tejo esse número desce para 10, dada a situação epidemiológica atual.

Acautelou ainda que as pessoas que pertencem a agregados familiares diferentes não se devem juntar e que as pessoas têm de rever as cerimónias que têm marcadas, uma vez que "não podemos celebrar como o fazíamos antes".

A propósito da peregrinação internacional prevista para esta sexta-feira e sábado a Fátima, aproveitou para sublinhar apelos para vários setores de atividade e eventos propícios a ajuntamentos de pessoas.

Esperemos que mais uma vez seja observado tudo o que está dito, nomeadamente a não concentração de pessoas. Com a liberdade religiosa que há, com o direito a peregrinar que todos teremos, também temos o dever de observar novas regras, novas formas de viver, novas formas de estar”.

Podemos rezar e ir aos locais de culto, mas sempre com uma nova forma de estar. Apelo é para quem organiza e quer quem participa, tenha muito cuidado. Temos de pedir muito a quem opera os serviços, os restaurantes, às entidades organizadoras dos eventos que elas próprias tenham um sentido cívico e façam observar as regras nos espaços que estão abertos para que a nossa sociedade funcione e o nosso tecido empresarial recupere”, referiu.

Sobre a reabertura dos ATL, prevista inicialmente para o dia 1 de junho, Graça Freitas anunciou que esta iria ser dividida em duas datas.

Foi ainda anunciado, pela secretária de Estado Adjunta da Saúde, que neste momento existem 3.556 profissionais de saúde infetados, menos 198 do que no último balanço. Entre os infetados estão 1.154 enfermeiros, 1.059 assistentes operacionais, 505 médicos, 166 assistentes técnicos e 108 técnicos superiores de diagnostico e terapêutica.

A taxa de ocupação das Unidades de Cuidados Intensivos de Lisboa e Vale de Tejo é de 65%, afirmou Jamila Madeira, admitindo que a retoma da atividade assistencial tem tido “nuances”.

A retoma tem sido levada a cabo com algumas nuances devido à evolução da pandemia e cumprindo as regras da Direção-Geral da Saúde na lógica dos focos detetados”.

Foi registada apenas uma morte e 270 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela DGS.