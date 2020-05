A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, confirmou, nesta sexta-feira, no balanço diário da Covid-19 em Portugal, que a taxa de contágio "foi atualizada" e é agora de 0,97.

Esta taxa mede a capacidade de um doente em transmitir o vírus a terceiros.

Segundo Graça Freitas, apenas a região Centro tem um "Rt" acima de 1, concretamente de 1,03.

Temos hoje um novo boletim [do Rt], estes estudos do Instituto Ricardo Jorge são com base nos dados dos últimos cinco dias e sofrem pequenas oscilações. O RT total é 0,97, com muito pequenas variações regionais. A região Centro teve uma variação do Rt para 1,03, apesar de ter poucos casos novos, mas as diferenças são pouco significativas", explicou.

Sobre a caracterização dos óbitos por Covid-19, que subiram para 1.190, a diretora-geral da Saúde explicou que a grande maioria das vítimas mortais tinha outras doenças associadas, isto é, comorbidades.

Foram registados 86,6% dos óbitos acima dos 70 anos e 14,4% abaixo dos 70 anos. A pessoa mais nova estava na faixa etária dos 20-29 anos e a grande maioria tem registado no seu certificado de óbito comorbidades, ou seja, doenças graves associadas. Em casos esporádicos, o médico não mencionou nenhuma comorbidade", indicou.

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, lembrou, ainda, que apesar de estarmos em período de desconfinamento, tal “não significou um relaxamento”, sublinhando a aposta na realização de testes de diagnóstico.

Desde que o vírus foi identificado em Portugal, no início de março, "realizaram-se mais de 600 mil testes de diagnóstico".

Portugal continua a aumentar o número de testes realizados”, disse, indicado que a 13 de maio foram feitos cerca de 17.500 testes, o “dia em que se realizaram mais testes desde o início da pandemia”.

Quanto ao estudo da fundação Champalimaud e da Ordem os Enfermeiros, segundo o qual os testes serológicos realizados a enfermeiros e assistentes nos hospitais de Santo António, no Porto, e Santa Maria, em Lisboa, revela que o número de infetados é 10 vezes superior ao que se julgava, António Lacerda Sales disse "desconhecer a metodologia, a operacionalidade do estudo e os links epidemiológicos" dos testados, mas garantiu que todos os profissionais de saúde que contactaram com doentes Covid-19 foram testados e tiveram acesso a equipamentos de proteção individual (EPI).