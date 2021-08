Os espetáculos ao ar livre, mesmo que sejam gratuitos, devem ter bilhete e lugar marcado, de acordo com a norma atualizada pela Direção-Geral da Saúde.

Os recintos de espetáculo ao ar livre devem estar devidamente delimitados, permitir o acesso apenas aos titulares de bilhete de ingresso, ainda que o espetáculo seja de acesso gratuito, não sendo permitida a entrada física sem controlo por colaborador técnico do espetáculo", lê-se na na atualização publicada esta quinta-feira.

Ainda que sejam ao ar livre, "os lugares no recinto devem estar previamente identificados (ex. cadeiras, marcação no chão, outros elementos fixos), dando preferência a lugares sentados, cumprindo um distanciamento físico entre espectadores não coabitantes de 1,2 metros, atendendo a que os espetadores não se movimentam, estão ao ar livre e estão a usar obrigatoriamente e durante todo o tempo máscara facial".

Nesta fase não são permitidos espetáculos com público não distribuído por lugares marcados", sublinha a norma.

A DGS pede também que seja feita uma avaliação de risco por parte das autoridades de saúde regionais antes da marcação de espetáculos e recomenda um período alargado para entradas e saídas, além de um distanciamento mínimo de 1,5 metros para as pessoas que não partilham a mesma casa.

As regras para a nova fase da pandemia desaconselham ainda a ocupação das duas primeiras filas junto ao palco para evitar contacto entre os artistas e o público.

Além dos eventos ao ar livre, a norma da DGS estabelece as regras de utilização de equipamentos culturais, como salas de espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos e similares, livrarias, arquivos e bibliotecas, museus, palácios e monumentos.

São exigidos certificados digitais ou testes negativos para acesso a salas de espetáculo ou a espetáculos em recintos:

Pelo Princípio de Precaução em Saúde Pública, é necessário apresentar Certificado Digital COVID da EU admitido nos termos do Decreto-Lei nº 54-A, de 25 de junho, sendo equivalente à apresentação de teste com resultado negativo, exclusivamente para salas de espetáculo ou em espetáculos em recintos em ambiente fechado ou aberto".

Mantêm-se a obrigatoriedade do uso de máscara, o distanciamento e a disponibilização de desinfetante, assim como a necessidade de ventilação dos espaços fechados e a definição de circuitos.

Os equipamentos culturais podem funcionar com uma lotação de até 66%, de forma a permitir um distanciamento físico de 1,2 metros de intervalo entre espectadores não coabitantes sentados.

Pode ser permitido o consumo de alimentos na sala de um evento cultural, apenas no caso de poder ser garantido o distanciamento físico recomendado de 1,5 metros, em todas as direções, entre pessoas que não sejam coabitantes, devendo, de imediato, ser reposta adequadamente a máscara