A Direção-Geral de Saúde (DGS) negou, este sábado, através de um comunicado enviado aos órgãos de comunicação social que os contatos de risco vão deixar de ser testados.

No comunicado a DGS desmente a existência de uma nova norma para o despiste da doença e refere que a capacidade de testagem do Serviço Nacional de Saúde (SN) está a ser reforçada, para permitir a realização do dobro dos testes efetuados atualmente.

A DGS esclarece ainda que os testes a contatos de casos confirmados de covid-19 depende da estratificação de risco pelas autoridades de saúde. Com o reforço da capacidade de testes, a DGS acredita que o número de análises diárias poderá auentar para 24 mil, só na rede pública.