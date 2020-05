A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, alertou, esta sexta-feira, que é fundamental manter hábitos adquiridos, depois de serem aliviadas as medidas do estado de emergência. Caso contrário, a curva que regista os casos de covid-19 e que "está controlada", vai "voltar a subir.

Temos uma curva da doença controlada. O Serviço Nacional de Saúde tem tido a capacidade de responder de forma adequada às pessoas, de as testar, de as isolar, de detetar os seus contactos, de vigiar os seus contactos. Se adoecermos hoje com covid-19, o nosso sistema de saúde tem capacidade de nos atender e de cuidar de nós", sublinhou a diretora-geral de Saúde.