A Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) fizeram 142 detenções por crime de desobediência desde o início do segundo estado de emergência em Portugal, que entrou em vigor às 00:00 de 3 de abril, como medida de contenção da pandemia Covid-19.

Segundo o comunicado, que contabiliza números até às 17:00 desta terça-feira, do total de detenções, 31 foram por desobediência à obrigação de confinamento, 66 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, 13 por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, 14 por violação da cerca sanitária de Ovar, nove por resistência e nove por desobediência de interdição de circulação fora do concelho no período de Páscoa.

Recorde-se que, entre os dias 9 e 13 de abril, as forças de segurança realizaram uma operação de fiscalização denominada "Páscoa em Casa". O objetivo era sensibilizar a população a ficar em casa durante a época festiva, até porque havia a proibição de sair do concelho de residência durante esse período.

Desde 3 de abril foram ainda encerrados 354 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

Estes números juntam-se aos verificados no primeiro período de Estado de Emergência, que vigorou entre os dias 22 de março e 2 de abril, em que se registaram 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais.

O segundo estado de emergência em Portugal está em vigor até ao próximo dia 17 de abril.

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez 567 mortos, contabilizando ainda mais de 17 mil infetados.