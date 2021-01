O Hospital São José, em Lisboa, subiu o nível de contingência face ao recente aumento do número de casos de covid-19.

O plano está montado há muito tempo. Não há lugar a improvisos. Existem níveis e fases que estão completamente definidos. Neste momento estamos a avançar para o nosso último nível, no qual ainda temos várias fases, ou seja, não estamos de maneira nenhuma no fim dos nossos recursos, mas também não estamos folgados", disse aos jornalistas Pedro Soares Branco, Diretor Clínico do Centro Hospitalar Lisboa Central.