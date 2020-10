O Ministério da Educação relança na segunda-feira na RTP o Estudo em Casa para o ano letivo 2020/2021 e com um novo bloco de ensino para orientar para o trabalho autónomo, anunciou este domingo o Governo.

Este novo bloco vai “ao encontro da progressiva evolução da área de competências de ‘Desenvolvimento pessoal e autonomia’, preconizada no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória”.

O Ministério da Educação defende “a importante autonomização do 1.º e do 2.º anos, que decorre da necessidade de adequação às especificidades deste início de ciclo, marcado pela aquisição da escrita e da leitura”.

Fator que condiciona inevitavelmente a metodologia a adotar, sendo evidente no 1.º ano a preponderância do domínio da oralidade, por exemplo, em atividades de compreensão, como forma de preparação para futuras atividades de compreensão da escrita” , considera.

Para este novo ano letivo, na RTP Memória, à semelhança do que aconteceu desde abril, por causa do confinamento devido pandemia de covid-19, o Governo criou “uma equipa de coordenação e uma equipa específica para o seu desenvolvimento, composta por cerca de quatro dezenas de professores e quatro intérpretes de Língua Gestual Portuguesa”.

Esta nova fase terá uma incidência particular no Ensino Básico, iniciando-se no dia 19 de outubro, por forma a acompanhar o calendário escolar definido pelo Ministério da Educação (durante as cinco semanas dedicadas especificamente à recuperação de aprendizagem, também a RTP Memória repôs blocos pedagógicos temáticos do ano anterior)”, esclarece.