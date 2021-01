A situação pandémica em Portugal voltou a agravar-se, esta quinta-feira. Morreram mais 221 pessoas, nas últimas 24 horas, e foram detetados 13.544 novos contágios. Desde segunda-feira, o país registou 825 mortos. Os números já marcam um dos capítulos mais negros da história de Portugal.

Perante o cenário dantesco, o Governo reagiu, decretando o encerramento das escolas a partir de sexta-feira. As medidas restritivas do confinamento geral voltarão a ser revistas no prazo de 15 dias.

Henrique Barros, um dos especialistas que desaconselhou o fecho das escolas na última reunião do Infarmed, prevê que na altura da reavaliação das restrições em vigor o país vá estar numa situação pandémica idêntica à atual.

No entanto, o presidente do Conselho Nacional de Saúde Pública admite que se venha a verificar um aumento do número de contágios e de mortes diárias durante na próxima semana.

Infelizmente lamento, mas daqui a 15 dias vamos estar de uma forma muito parecida com a que estamos. Daqui a uma semana vamos ter uma média de 270 mortes”, prevê Henrique Barros.

O médico Paulo Paixão, presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia, esclarece que a situação de catástrofe que Portugal atravessa não está ligada nem é reflexo do surgimento da nova estirpe do SARS-CoV-2, originária no Reino Unido.

O especialista volta a reiterar que este é o resultado do aligeirar das medidas restritivas no período do Natal e lembra que não foi um nem dois especialista que alertaram para os riscos.

Aquilo que está a acontecer agora não teve nada a ver com a estória da variante inglesa. Foi por causa da situação do Natal. Faço lembrar que a maior parte dos meus colegas, incluído eu, alertámos para a situação. Parte dos portugueses não se portou bem no Natal", aponta Paulo Paixão.

Apesar de ter sido contra na última reunião do Infarmed, Henrique Barros entende o fecho das escolas, mas realça que os estudantes "não são responsáveis" pela situação caótica que o país atravessa.

O especialista garante que, à escala nacional, "o número de surtos nas escolas é, ridiculamente, pequeno" e avisa que nos próximos dias poderá haver um novo aumento dos contágios, uma vez que o ambiente doméstico fomenta os contactos.

Não é verdade que sejam as idades dos 13 aos 17 anos ou dos 15 aos 24 anos com maior incidência ou crescimento da infeção. A verdade é que são as idades dos 25 aos 30 anos, dos 30 aos 35 anos e, a seguir a estes dois grupos etários, a faixa das pessoas com mais de 80 anos. A partir do Natal o grupo acima dos 80 anos foi aquele que aumentou mais cedo e rapidamente o número de casos. Não é nas escolas que está a haver infeção. O número de surtos nas escolas é, ridiculamente, pequeno", explica Henrique Barros

Nuno Crato, ex-ministro da educação, considera que é muito pouco provável que as escolas reabram num período de 15 dias.

O antigo politico lembra que a suspensão temporária do ensino tem efeitos muito graves na aprendizagem dos alunos.

Nuno Crato explica ainda que a educação está correlacionada com a riqueza futura de um país e que só há uma método para resistir a paragens abruptas: aumentar a qualidade do ensino.