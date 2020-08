A Direção-Geral de Saúde já divulgou o parecer técnico que dita as regras para a realização da Festa do Avante! de 2020. A lotação máxima do recinto deverá rondar as 17 mil pessoas e a venda de álcool vai ser proibida a partir das 20 horas.

Manuel Pedro Magalhães, diretor clínico do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, analisou, esta segunda-feira, na TVI24, as consequências da realização da Festa do Avante para a saúde pública.

Todos os dias vão chegar à Festa do Avante o equivalente a 100 aviões sem, no entanto, controlar a hora de chegada das pessoas e não se consegue controlar a hora de saída das pessoas”, frisou.

Ainda que acredite ser possível fazer com que todas as 16 mil pessoas cumpram as regras dentro do recinto da festa, Manuel Pedro Magalhães questiona: “Continua ou não a haver um enorme risco de haver pessoas que estão infetadas e que não sabem e que vão à festa?”

O diretor clínico diz ainda que a festa corre o risco de criar um surto que “se estenderá para o resto do país”, uma vez que os visitantes vêm de diferentes regiões do Portugal.

Desde o primeiro dia em que a covid-19 apareceu em Portugal, nada mudou em termos de tratamentos da doença e da sua prevenção”, relembrou. “Esta é uma mensagem completamente oposta, porque, segundo a Direção-Geral da Saúde, podem juntar-se 16 mil pessoas.”

Dando o exemplo do uso das instalações sanitárias, Manuel Pedro Magalhães considera é inegável que a realização da festa “aumenta o risco de infeção”.

Do ponto de vista da responsabilidade cívica, é um atentado”, sublinhou.

Questionado sobre se a Direção-Geral de Saúde deveria impor o uso de máscara dentro do recinto da festa, o médico afirmou que, na sua opinião, todos deveriam utilizar máscara, tanto em espaços fechados como na rua.