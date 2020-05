O ministro da Administração Interna recomendou esta sexta-feira que os portugueses limitem a circulação durante o fim de semana "às atividades absolutamente essenciais", no contexto da situação de calamidade em vigor no país devido à Covid-19.

No fim de semana que se aproxima, a recomendação a todos os portugueses é que mantenham uma limitação da sua circulação. Já não estamos no quadro do estado de emergência, por isso as ações de verificação da circulação têm agora uma natureza distinta por parte das forças de segurança”, disse Eduardo Cabrita no final da primeira reunião da estrutura de monitorização da situação de calamidade.