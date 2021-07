Durante a madrugada deste domingo, a GNR pôs fim a uma festa ilegal com mais de 300 pessoas, no concelho de Alcochete.

A operação policial foi desencadeada por uma denúncia, que adiantou que estaria a ocorrer um ajuntamento com centenas de pessoas numa propriedade privada. Algo que vai contra as normas vigentes inerentes à situação de calamidade, que vigora em Portugal.

Ao chegar ao local, a GNR cessou de imediato a festa e identificou o proprietário do terreno, o organizador do evento e respetivo staff. Posteriormente, vão ser levantados os respetivos autos de contraordenação.

A fiscalização contou com o apoio dos Postos Territoriais de Alcochete e Montijo, do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial do Montijo e do Destacamento de Intervenção (DI) de Setúbal.