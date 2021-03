A GNR encerrou um restaurante em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, que estava a funcionar com cinco pessoas no interior, violando as normas em vigor para combater a pandemia de covid-19, informou esta terça-feira aquela força militar.

Em comunicado, a GNR esclarece que, na sequência de uma denúncia, os militares da Guarda deslocaram-se no sábado a um restaurante situado na localidade de Lourosa e depararam-se com um grupo de cinco pessoas a tomar uma refeição no interior do estabelecimento, tendo sido de imediato cessada a infração e identificados os infratores.

Por força das normas em vigor relativas ao Estado de Emergência, que ditam apenas ser permitida confeção de refeições em regime de entrega ao domicílio ou 'take-away', foram elaborados os respetivos autos de contraordenação pelo incumprimento do dever de observância das regras de funcionamento do estabelecimento e pelo incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário", refere a mesma nota.

