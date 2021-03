A GNR encerrou um espaço que estava a funcionar ilegalmente como restaurante na localidade de Alfena, concelho de Valongo. Segundo a autoridade, o estabelecimento funcionava num edifício habitacional, tendo sido detetadas sete pessoas no interior.

Os militares deslocaram-se ao local na sequência de várias denúncias que davam conta de vários convívios no espaço.

Os militares da guarda efetuaram diversas diligências policiais que permitiram apurar que ali funcionava ilegalmente um espaço destinado à confeção de refeições para terceiros e para promoção de convívios", refere a GNR.

Na sequência do caso, um homem de 70 anos foi constituído arguido, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial de Valongo. Foram ainda elaborados oito autos de contraordenação, sete dos quais às pessoas presentes no local, que estavam em incumprimento do dever geral de recolhimento de domiciliário.

A outra contraordenação foi aplicada ao dono do estabelecimento, por promoção de convívios.