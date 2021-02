O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a compra de mais 15 mil computadores, que se vão destinar ao programa Escola Digital, num altura em que as atividades letivas estão prestes a começar, realizando-se à distância, por causa da pandemia de covid-19.

Segundo nota do Governo, este equipamento junta-se aos 100 mil kits que foram distribuídos às escolas no 1.º período. Por chegar estão ainda outros 335 mil equipamentos, que foram comprados com recurso a fundos comunitários.

Esta operação vai custar ao Estado perto de 4,5 milhões de euros, e "permite responder à oportunidade de mercado que surgiu nos últimos dias".