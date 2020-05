O secretário de Estado da Saúde vincou hoje, a um dia de o país entrar numa nova fase de desconfinamento, que o medo da Covid-19 "não deve paralisar" os portugueses, mas sim torná-los os cidadãos "mais atentos e vigilantes".

Portugal, lembrou António Lacerda Sales, entra na segunda-feira numa nova fase de desconfinamento "onde a responsabilidade dos portugueses é tão determinante como tem sido até aqui".

"O medo não nos deve paralisar mas sim tornar mais atentos e vigilantes na nossa missão coletiva: zelar pela nossa saúde e pela de quem nos rodeia", disse o governante na conferência de imprensa diária de atualização dos dados da Covid-19.

Portugal regista hoje 1.218 mortes relacionadas com a covid-19, mais 15 do que no sábado, e 29.036 infetados, mais 226, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde.

A segunda fase de desconfinamento começa na segunda-feira, mantendo-se o dever cívico de recolhimento e com uma prorrogação do estado de calamidade pública.

Portugal regista 15 mortos pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas

Portugal registou 15 mortos pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, aumentando o número de óbitos para um total de 1.218.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado este domingo pela Direção-Geral de Saúde, há um total de 29.036 infetados. Ou seja, mais 226 casos do que os registados no sábado.

Em comparação com os dados de sábado, em que se registavam 1.203 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,2%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (29.036), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 226 casos do que no sábado (28.810), representando uma subida de 0,8%.