O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda da Sales, publicou esta sexta-feira em Diário da República o despacho com a distribuição de 950 vagas para concurso de recém-especialistas nas áreas hospitalares e de saúde pública. O anúncio já tinha sido feito pela ministra da Saúde, Marta Temido, mas o novo documento vem especificar o número de vagas para cada especialidade.

A especialidade de Medicina Interna é que vê mas vagas abertas, seguida de Anestesiologia e Pediatria.

Segundo o comunicado do Minstério da Saúde, a distribuição das 911 vagas para a área hospitalar é a seguinte:

Especialidade Postos de Trabalho Anatomia Patológica 11 Anestesiologia 68 Angiologia e Cirurgia Vascular 7 Cardiologia 25 Cardiologia Pediátrica 3 Cirurgia Cardíaca 2 Cirurgia Geral 47 Cirurgia Maxilo-Facial 4 Cirurgia Pediátrica 5 Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética 6 Cirurgia Torácica 2 Dermatovenereologia 13 Doenças Infecciosas 15 Endocrinologia e Nutrição 17 Estomatologia 9 Farmacologia Clínica 1 Gastrenterologia 19 Genética Médica 1 Ginecologia/Obstetrícia 31 Hematologia Clínica 11 Imunoalergologia 6 Imuno-hemoterapia 11 Medicina do Trabalho 7 Medicina Física e de Reabilitação 28 Medicina Interna 151 Medicina Nuclear 5 Nefrologia 14 Neurocirurgia 8 Neurologia 29 Neurorradiologia 7 Oftalmologia 24 Oncologia Médica 26 Ortopedia 43 Otorrinolaringologia 22 Patologia Clínica 21 Pediatria Médica 63 Pneumologia 30 Psiquiatria 49 Psiquiatria da Infância e da Adolescência 11 Radiologia 29 Radioncologia 8 Reumatologia 10 Urologia 12 Total Geral 911

O comunicado do Governo realça que este concurso "vai ao encontro do Programa do XXII Governo Constitucional", ressalvando o fortalecimento do Serviço Nacional de Saúde e da sua capacidade de resposta às necessidades da população, "através da melhoria do acesso e da qualidade, equidade e universalidade dos serviços prestados, do reforço de recursos humanos no SNS, particularmente, do recrutamento de médicos".

Governo procura dotar a rede pública de serviços de saúde de pessoal médico, procurando, em especial, contemplar nesse reforço os serviços e estabelecimentos de saúde do SNS que, por serem mais periféricos, se debatem com carências", acrescenta a nota.

A atual situação de pandemia causada pela covid-19 não é esquecida pelo executivo, que refere o aumento de exigências durante a crise sanitária. É dessa reforma que justifica também a contratação de 39 clínicos de saúde pública.

De acordo com os dados avançados pelo executivo, este concurso representa um aumento de 9,6% dos postos de trabalho face ao ano passado e um acréscimo de 30% nas vagas em comparação com a primeira época de 2016.