Nunca antes se falou tanto de equipamentos de proteção individual (EPI). A pandemia de Covid-19 está a mudar muita coisa na vida das sociedades.

Os portugueses revelam uma capacidade de superação, de união que lhes corre nos genes. A criatividade e o poder de inventor e reinventar também.

Luvas, máscaras, viseiras, fatos, ventiladores, quase todos os dias chegam notícias de toneladas de EPI que aterram em Portugal vindos, quase exclusivamente, da China.

Apesar dos últimos dias terem trazido com eles todas estas toneladas de EPI, continua a faltar proteção a médicos, enfermeiros, profissionais de lares de idosos, bombeiros, forças de segurança e outros profissionais envolvidos na batalha.

Nesta guerra desleal contra um inimigo invisível, a Covid-19, muitos profissionais continuam a arriscar ser infetados e a contaminar inadvertidamente com quem contactam”, sublinham os mentores deste projecto voluntário e gratuito.

Motivados pelo desígnio nacional de proteger os profissionais que tentam reparar o que a Covid-19 tenta destruir, mas também pelo seu sentido cívico e consciência da urgência e emergência do momento, um grupo de seis amigos da zona da Grande Lisboa teve a iniciativa de produzir viseiras de proteção facial, recorrendo às suas próprias impressoras 3D.

Este movimento de cidadãos que, em apenas duas semanas conseguiu agregar 150 voluntários (número já ultrapassado), é hoje a comunidade 3DMask Portugal.

Nos últimos dias, a 3DMask Portugal já entregou mais de 2.500 máscaras a 35 unidades de saúde, suprindo as necessidades de material encomendado pelo Governo, que tardou em chegar ou que não é suficiente para proteger todos os profissionais.

Para além das unidades de saúde, também os lares de idosos e as corporações de bombeiros são beneficiários do equipamento produzido pela 3D Mask Portugal. As viseiras produzidas são oferecidas a custo zero e podem ser reutilizadas, de acordo com os procedimentos de cada unidade de saúde ou instituição.

Os voluntários da 3D Mask Portugal são cidadãos com impressoras 3D, alguns dos quais adquiriram impressoras exclusivamente para poder contribuir, mas também são outros voluntários que assemblam as viseiras, outros ainda que entregam equipamento, com viaturas próprias e que se sentem exclusivamente recompensados com os sorrisos reconhecidos dos profissionais de saúde a quem entregam o material.”

Paralelamente, esta comunidade de voluntários está a trabalhar num prototipo de máscara que não necessita de suporte em print 3D (máscaras desdobráveis).

Este protótipo tem o potencial de permitir aumentar a produção diária para milhares de unidades e por uma fração do preço, o que poderia cobrir as necessidades nacionais de uma forma muito mais eficaz.”

Portugal volta a navegar por mares nunca antes navegados.

Covid-19, porque é de uma epopeia que se trata!