Um homem de 84 morreu ao início da tarde de hoje ao ser atingido por um eucalipto no lugar de Gondim, freguesia de Cerdal, em Valença, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários desta cidade.

De acordo com a fonte, o alerta foi dado pelas 14:10 horas, tendo o acidente ocorrido durante uma operação de abate de árvores.

Chegados ao local, os bombeiros de Valença - que mobilizaram para o local uma equipa de nove elementos com uma viatura de socorro e outra de desencarceramento – removeram o eucalipto e mantiveram as manobras de suporte de vida até à chegada da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho, que acabou por decretar o óbito.

No local estiveram ainda elementos da GNR, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença, a VMER de Viana do Castelo e uma equipa de dois psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).